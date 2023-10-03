03 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Константин Бабкин: Китай захватывает рынок сельхозмашиностроения, а наши власти урезают меры поддержки отечественных предприятий

В отрасли сельхозмашиностроения Китай существенно нарастил импорт в нашу страну и занимает те ниши, которые освободили западные поставщики. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом рассказал президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин на Российском агротехническом форуме.

"Многие думают, что в связи с уходом конкурентов рынок очистился, российские машиностроители превратились в монополистов, помогать отрасли не надо, но давайте проанализируем. Рынок в этом году вырос в денежном выражении на 41%, российское производство увеличилось на 24%, но это меньше рынка, и в итоге наша доля упала, импорт же вырос на огромные 63%. Раньше мы не видели крупных зерноуборочных комбайнов, крупных тракторов из Китая, теперь они есть. В 2,5 раза вырос импорт из этой страны. Китайцы занимают ниши, освобожденные западными поставщиками", – сказал он.

Правительство РФ не спешит помогать отечественным производителям и даже наоборот, существенно урезало программу 1432, которая компенсировала аграриям часть затрат на покупку сельхозтехники. Она профинансирована в этом году на 2 млрд рублей, что в несколько раз меньше, чем в прошлые годы, хотя программа приводила к росту отрасли. И это помимо многих других факторов, способствующих росту издержек производства сельхозтехники в РФ.

(2023)|Фото: Накануне.RU

"Кто-то говорил, что программа не влияет на рынок, себя исчерпала, но мы видим, что сокращение ведет к таким негативным показателям: сокращению нашей доли на рынке и темпов модернизации", – отметил Константин Бабкин.

В ответ на это директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Мария Елкина пообещала все-таки несколько увеличить финансирование программы.

"Изначально в бюджете 2023 года было заложено 2 млрд, потом на трактора еще 3,2 млрд добавили и сейчас работаем с Минфином по докапитализации до конца года. Еще есть льготный лизинг, там тоже скидки на технику, хотя мы привыкли разговаривать про программу 1432. В лизинге производители не очень активно участвуют, скидка от 10 до 15% при уплате авансового платежа по договорам лизинга. В текущих условиях говорить об огромных финансовых вливаниях в меры поддержки спроса не приходится, поэтому давайте думать о защите рынка, производстве компонентов, это сделает отрасль сильнее", – заявила она.

Константин Бабкин же убежден, что сельское хозяйство способно дать новый толчок нашей экономике, для этого нужно обеспечить дешевое кредитование, доступ к зарубежным рынкам, увеличить объем льготных перевозок сельхозпродукции, гарантировать минимальные цены на сельхозпродукцию внутри страны и запустить программы продовольственной помощи малоимущим.

(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Константин Бабкин, Российский агротехнический форум, сельскохозяйственное машиностроение


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