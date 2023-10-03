С марта в России могут попасть под блокировку все VPN-сервисы – сенатор

В магазинах приложений, доступных в России, с марта могут быть заблокированы все VPN-сервисы. Точнее, речь идет о запрете сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным в РФ сайтам, но такая возможность есть у всех VPN.

"С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах", - цитирует РИА Новости члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артема Шейкина.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявлял, что планов по блокировке VPN-сервисов в стране нет.