В администрации Нижневартовска прокомментировали нападение стаи собак на женщину

В администрации Нижневартовска прокомментировали нападение бродячих собак на женщину. В мэрии сообщили Накануне.RU, что специалисты департамента ЖКХ администрации города проводят мероприятия, препятствующие свободному перемещению животных на территории, где собаки кинулись на женщину.



Сейчас на месте происшествия работают сотрудники службы отлова. Там они обнаружили вольеры для животных. Кому принадлежат эти строения, предстоит выяснить соответствующим органам.



По данным медицинского учреждения, женщина от госпитализации отказалась.

Напомним, проверку начали следователи Югры по статье "Халатность". Следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию в городе Нижневартовске работы по своевременному отлову бездомных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также югорские следователи сообщили, что проводят проверку по сообщению в соцсетях о нападении бездомных собак на людей в Нижневартовске. Всего за последние три дня зарегистрировано шесть случаев нападения собак на людей.

В ходе проверки действиям лиц, ответственных за организацию в городе Нижневартовске работы по своевременному отлову безнадзорных животных, будет дана правовая оценка.