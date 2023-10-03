Исправительный центр на Уктусе рядом со школой вызывал скандал

Исправительный центр в бывшем санатории на Уктусе, кажется, все же откроют, по крайней мере, встреча с протестующими жителями района стала дискуссионной площадкой, где сегодня пытаются убедить жителей района в том, что безопасность на Просторной, 1 не пострадает, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В Екатеринбурге состоялась встреча с жителями Уктуса, которые выступают против того, чтобы рядом со школами и садиками в их районе открыли исправительный центр для отбывающих наказание. Люди боятся, что учреждение, а точнее его контингент, повысит криминогенность и поставит под угрозу безопасность детей. Места не столь отдаленные должны находиться в некотором отдалении от школ и садиков, считают местные жители.

В центре на Просторной планируется разместить осужденных по не особо тяжким статьям, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества. Речь идет о наказаниях за кражу, ДТП, мелкое хищение, мошенничество, если ранее не судим - к нему применены принудительные работы. Заключённые могут свободно перемещаться по городу, ездить на работу, ходить в магазины района. Именно это беспокоит жителей района. По правилам, места не столь отдаленные должны располагаться минимум в 30 метрах от жилых домов, здесь это правило по согласованию с ГУФСИН игнорируется.

На встрече рассказали, что вокруг объекта исправительного центра будет забор в три метра, а выходить погулять или в ТЦ заключённые будут только по разрешению.

Взволнованные горожане уже собрали подписи и направили протест губернатору Евгению Куйвашеву, писали и в региональное отделение прокуратуры. Но, не особо надеясь, что будут услышаны даже через официальную петицию, устроили на днях "несанкционированный митинг", за что поплатились — была задержана пожилая женщина. Чтобы не допустить подобных самоуправств, глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал поручение администрации Чкаловского района с участием ГУФСИН провести встречу с несогласными. Пенсионерка, присутствующая в зале, ожидает повестку в суд, ей грозит штраф до 30 тысяч рублей. Больших ожиданий от сегодняшней встречи у нее нет. По поводу ареста она говорит, что ей стыдно за полицейских.

Представители ГУФСИН поделились положительной статистикой о том, сколько исправилось, сколько получило государство. В зале прокатился ропот: "Зачем нам эта информация?"

В зале собралось более 30 человек. Жители Уктуса задают вопрос — почему бывший санаторий отдают "оступившимся" людям, а больницы в районе нет.