03 Октября 2023
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Фото: youtube.com

В Кремле назвали "прерогативой" Кадырова назначать своих детей своими заместителями

В Кремле заявили, что назначение 24-летней дочери Рамзана Кадырова вице-премьером Чечни по социальным вопросам – "это прерогатива главы региона".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за кадровую политику в регионах отвечают руководители субъектов, поэтому ничего удивительного в назначении нет.

"Это кадровое назначение внутри региона, это прерогатива главы региона. И в данном случае Рамзан Кадыров использует эту свою прерогативу", - цитирует Пескова издание "Подъем".

Накануне стало известно, что 24-летняя министр культуры Чечни Айшат Кадырова – старшая дочь Рамзана Кадырова – назначена своим отцом его заместительницей.

А сегодня Кадыров присвоил все той же дочери звание народной артистки Чечни. Глава региона отметил, что его дочь "внесла большой вклад в улучшение деятельности министерства культуры республики и накопила опыт работы".

В марте этого года назначил другую свою дочь – 20-летнюю Хутмат – куратором здравоохранения республики. О назначении Кадыровой сообщил вице-премьер Чечни Адам Алханов, который женат на Айшат Кадыровой. По словам Алханова, "накопленные знания и опыт" 20-летней чиновницы в реабилитационной сфере "будут способствовать развитию здравоохранения в регионе".

Еще одна дочь Кадырова – 23-летняя Хадижат – возглавляет департамент дошкольного образования Грозного.

Министром имущественных и земельных отношений Чечни является 26-летний племянник Рамзана Кадырова Хамзат.

Теги: кремль, дмитрий песков, айшат кадырова, рамзан кадыров


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