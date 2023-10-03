03 Октября 2023
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Фото: admtyumen.ru

Александр Моор избран председателем регионального Наблюдательного совета Российского общества "Знание"

Губернатор Тюменской области Александр Моор избран председателем регионального Наблюдательного совета Российского общества "Знание", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

 

Решение принято на общем собрании регионального отделения организации, которое состоялось сегодня, 3 октября, в Тюмени. В событии участвовали заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, руководитель Управления по развитию УФО Российского общества "Знание" Иван Попп, ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер отметил, что фФилиал Российского общества "Знание" в регионе активно развивается.

"Реализуемые проекты востребованы и вызывают интерес. Перед нами стоят важные задачи: расширять партнерскую сеть, привлекать новых лекторов и организовывать собственные, уникальные проекты", - сообщил он.

Председателем регионального отделения общества в Тюменской области был избран ректор ТюмГУ. Иван Романчук на этом посту планирует вовлекать в проекты тюменскую молодежь.

Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Сегодня это организация, объединяющая десятки тысяч представителей российской интеллигенции.

Региональные отделения Общества "Знание" действуют в 89 субъектах Российской Федерации – республиках, краях и областях.

Теги: Знание, Александр Моор, наблюдательный совет


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