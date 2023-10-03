Пентагон готов передать Киеву ракеты ATACMS после одобрения Байдена

Пентагон готов передать Киеву тактические ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, как только президент США Джо Байден даст на это свое согласие. Об этом Bloomberg сообщил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

По данным NBC, Байден пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст киевским властям небольшую партию тактических ракет ATACMS.

Представители американского оборонного сектора ранее рассказали изданию The New York Times, что арсенал тактических баллистических ракет относительно небольшой. "Передача их Украине поставит под угрозу готовность ВС США в других горячих точках", — говорится в публикации.