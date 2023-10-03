Екатеринбургской пенсионерке, задержанной на акции против исправительного центра, грозит штраф

В администрации Чкаловского района Екатеринбурга состоялась встреча с жителями Уктуса, которые выступают против того, чтобы рядом с школами и садиками в их районе открыли исправительный центр для отбывающих заключение по нетяжким статьям уголовного кодекса. Люди боятся, что учреждение, а точнее его контингент, повысит криминогенность и поставит под угрозу детей. Места не столь отдаленные должны находиться в некотором отдалении от школ и садиков, считают местные жители.

Взволнованные горожане уже собрали подписи и направили протест губернатору Евгению Куйвашеву, писали в региональное отделение прокуратуры. Но не особо надеясь, что будут услышаны даже через официальную петицию, устроили несанкционированный митинг, за что поплатились – первой среди задержанных была пожилая женщина. Чтобы не допустить подобных самоуправств, глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал поручение администрации Чкаловского района с участием ГУФСИН провести встречу с несогласными.

Сегодня здесь собралось более 30 человек, среди протестующих жителей в зале присутствует пенсионерка, инвалид первой группы с проблемами со зрением, бывший ветврач Ирина Фролова, которую "упаковали" в автозак и отвезли в полицию. Правоохранители составили в отношении нее административный протокол. Теперь она ждёт повестку в суд, её ждёт штраф до 30 тысяч за неповиновение полиции. Но она говорит, что рада, что хотя бы таким образом ситуацию осветили в СМИ. Больших ожиданий от сегодняшней встречи у нее нет. По поводу ареста она говорит, что ей стыдно за полицейских.

Перед началом встречи с руководством модератор предупредила, что с мест выступать нельзя, а вопросы могут задавать только журналисты.

"Сказать нам не дадут", — прокомментировали в зале.