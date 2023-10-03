"Мегионнефтегаз" пополнил реки Западной Сибири молодью сибирского осетра

"Славнефть-Мегионнефтегаз" восполнил популяцию краснокнижного сибирского осетра, выпустив в водоемы Югры более 440 тысяч мальков. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, зарыбление проводилось под контролем представителей Федерального агентства по рыболовству и экологов нефтегазовой компании.

В Иртыш выпустили особей весом свыше 10 граммов – это считается оптимальным весом для выживания мальков в естественной среде. Мальков осетра выращивали в течение четырех месяцев. А через пять лет сибирский осетр достигнет зрелости и сможет дать потомство. Это один из самых масштабных вкладов компании в восполнение водных биоресурсов региона.

"Поддержка экологических инициатив, внедрение природосберегающих проектов, развитие эковолонтерства – всему этому «Мегионнефтегаз» уделяет комплексное внимание. Выпуск мальков ценных видов рыб – важный элемент большой работы предприятия на данном пути. И один из наиболее важных, так как позволяет вносить весомый вклад в сохранение уникальной экосистемы нашего региона", - поделился замгендиректора по производственной и экологической безопасности "Славнефть-Мегионнефтегаза" Анатолий Суходолов.

Молодь, выпушенная предприятием совместно с "Главрыбводом", пройдет сотни километров по Оби – одной из крупнейших в мире рек – к местам постоянного обитания в Обской губе Карского моря.

Директор "Главрыбвода" по общим вопросам Игорь Ивлев отметил, что сегодня нефтедобывающие предприятия региона, в числе которых “Славнефть-Мегионнефтегаз”, вносят существенный вклад в госпрограммы по сохранению биологического разнообразия водоемов.

"Одна из них нацелена на восстановление популяции сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России. Мощности Абалакского экспериментального рыборазводного завода позволят нам в течение ближайших лет совместно с предприятиями, работающими в Западной Сибири, нарастить темпы воспроизводства и вывести ценную рыбу из-под угрозы исчезновения", - резюмировал он.

"Славнефть-Мегионнефтегаз" – основное добывающий актив компании "Славнефть", которая на паритетных началах принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти". Предприятие осуществляет добычу нефти на лицензионных участках, расположенных в Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" (ФГБУ "Главрыбвод") – крупнейшая структура, созданная для сохранения водных биологических ресурсов страны. Организация управляет самой большой сетью производственных рыбоводных площадок в стране, состоящей из 105 заводов и хозяйств, а также федерального селекционно-генетического центра.