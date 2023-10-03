"Мегионнефтегаз" пополнил реки Западной Сибири молодью сибирского осетра

03 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: &quot;Славнефть-Мегионнефтегаз&quot;

"Мегионнефтегаз" пополнил реки Западной Сибири молодью сибирского осетра

"Славнефть-Мегионнефтегаз" восполнил популяцию краснокнижного сибирского осетра, выпустив в водоемы Югры более 440 тысяч мальков. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, зарыбление проводилось под контролем представителей Федерального агентства по рыболовству и экологов нефтегазовой компании.

В Иртыш выпустили особей весом свыше 10 граммов – это считается оптимальным весом для выживания мальков в естественной среде. Мальков осетра выращивали в течение четырех месяцев. А через пять лет сибирский осетр достигнет зрелости и сможет дать потомство. Это один из самых масштабных вкладов компании в восполнение водных биоресурсов региона.

"Поддержка экологических инициатив, внедрение природосберегающих проектов, развитие эковолонтерства – всему этому «Мегионнефтегаз» уделяет комплексное внимание. Выпуск мальков ценных видов рыб – важный элемент большой работы предприятия на данном пути. И один из наиболее важных, так как позволяет вносить весомый вклад в сохранение уникальной экосистемы нашего региона", - поделился замгендиректора по производственной и экологической безопасности "Славнефть-Мегионнефтегаза" Анатолий Суходолов.

Молодь, выпушенная предприятием совместно с "Главрыбводом", пройдет сотни километров по Оби – одной из крупнейших в мире рек – к местам постоянного обитания в Обской губе Карского моря.

Директор "Главрыбвода" по общим вопросам Игорь Ивлев отметил, что сегодня нефтедобывающие предприятия региона, в числе которых “Славнефть-Мегионнефтегаз”, вносят существенный вклад в госпрограммы по сохранению биологического разнообразия водоемов.

"Одна из них нацелена на восстановление популяции сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России. Мощности Абалакского экспериментального рыборазводного завода позволят нам в течение ближайших лет совместно с предприятиями, работающими в Западной Сибири, нарастить темпы воспроизводства и вывести ценную рыбу из-под угрозы исчезновения", - резюмировал он.

"Славнефть-Мегионнефтегаз" – основное добывающий актив компании "Славнефть", которая на паритетных началах принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти". Предприятие осуществляет добычу нефти на лицензионных участках, расположенных в Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" (ФГБУ "Главрыбвод") – крупнейшая структура, созданная для сохранения водных биологических ресурсов страны. Организация управляет самой большой сетью производственных рыбоводных площадок в стране, состоящей из 105 заводов и хозяйств, а также федерального селекционно-генетического центра.

Теги: Мегионнефтегаз, Иртыш, сибирский осетр


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети