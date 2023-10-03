03 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Ребенка, пострадавшего при распылении газа в уральской школе, перевели из реанимации

Жизнь ребенка, пострадавшего при распылении газа в школе уральского города Верхняя Салда, находится вне опасности.

Напомним, все случилось сегодня в здании школы №3: по предварительным данным, ученик распылил аэрозоль из перцового баллончика в туалете на третьем этаже. Пары через систему вентиляции распространились по второму и четвертому этажам школы. Ученики, почувствовав недомогание, были госпитализированы для оказания медпомощи. Сообщалось, что пострадали девять человек, один госпитализирован в реанимационное отделение.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ребенка уже перевели из реанимации в обычное отделение. Его жизнь вне опасности. На место выехали и работают полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних территориального ОВД.

По данным Горелых, переполох устроил ученик шестого класса: в гардеробе из куртки другого подростка он взял баллончик с перцовым газом и из любопытства распылил, чтобы проверить, как это работает. После чего сбежал из школы. Чтобы не подвергать опасности всех, кто находился внутри здания, приняли решение провести срочную эвакуацию.

"Всего на свежий воздух было выведено порядка 400 взрослых и детей. На данный момент служебные помещения проветрены, все вернулись обратно, школа работает в штатном режиме. Юный хулиган оказался из полной семьи: папа работает на градообразующем предприятии, а мама в детском саду. За допущенное нарушение в отношении родителей любопытного мальчика представителями МВД заведено административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП – "Ненадлежащее воспитание собственного ребенка". Кроме того, чтобы подобные ЧП впредь не повторялись, в адрес руководства школы полиция направит официальное представление для дополнительного информирования об опасности таких "экспериментов" как самих учащихся, так и их законных представителей", - добавил полковник Горелых.

Свою проверку по факту случившегося сейчас проводит прокуратура. Также к выяснению обстоятельств подключился Следственный комитет.

Теги: школа, полиция, газ, ребенок, Верхняя Салда


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Ранее 03.10.2023 13:16 Мск В уральской школе распылили баллон с газом: пострадали девять человек

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