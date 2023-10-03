Пресс-секретарь Путина посоветовал россиянам не беспокоиться о курсе доллара

В Кремле посоветовали россиянам не беспокоиться о курсе доллара.

"Чрезмерное внимание к курсу доллара — это, скорее, рудимент прошлого. Нужно привыкать жить в рублевой зоне", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не нужно чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара. Макроэкономическая стабильность обеспечивается действиями регулятора и правительства. Здесь никаких оснований для беспокойства нет", - сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о стоимости доллара более 100 рублей.

Отметим, что в том числе для корректировки курса рубля Центральный банк увеличил ключевую ставку до 13%. Многие экономисты и бизнесмены считают, что это ставит крест на кредитовании бизнеса, населения и экономики в целом.