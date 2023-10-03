МВД РФ объявило в розыск экс-советника офиса Зеленского Арестовича

МВД России объявило в розыск бывшего советника Владимира Зеленского Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Это следует из базы розыска МВД РФ.

Статья УК РФ, по которой в отношении украинца заведено дело, не указана.

В январе 2023 года Арестович, который являлся главным военным спикером украинского режима, заявил о своей отставке. Перед этим он удостоился резкой критики рядом украинских политиков и чиновников за высказывание о том, что в многоэтажку в Днепропетровске попала российская ракета после того, как ее подбила украинская ПВО. В мае 2023 года Арестович попал в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.