03 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

На Камчатке чуть не утонул скандальный экс-депутат Редькин, двое его товарищей пропали

На Камчатке продолжаются трагические похождения экс-депутата и миллионера Игоря Редькина. На этот раз он чуть не погиб во время переправы через бурную реку.

ЧП произошло на реке Паужетка Усть-Большерецкого района. Два автомобиля – "Урал" и Toyota Land Cruiser решили переехать водную преграду вброд, но уровень воды в реке резко поднялся. Технику перевернуло.

Пять человек из иномарки смогли выбраться на берег, двое из "Урала" пропали без вести: это 65-летний местный житель Александр Карманов и 58-летний Сергей Вагнер, который приехал в гости из Запорожья. Их сейчас ищут. Прокуратура Камчатского края и региональное СУ СК начали проверку, передает Baza.

Выяснилось, что Toyota Land Cruiser принадлежит Редькину, одному из богатейших людей региона.

В конце прошлого года суд отменил приговор бизнесмену, который, якобы, нечаянно застрелил человека. Дело было направлено на новое рассмотрение.

Редькин за убийство человека по неосторожности по решению суда первой инстанции получил год ограничения свободы. В прокуратуре сочли, что "при рассмотрении дела в суде допущены процессуальные нарушения".

По версии самого Редькина, по поселку ходил медведь, и бизнесмен решил отпугнуть его выстрелом из карабина. В результате стрельбы погиб 32-летний местный житель. Спустя неделю после происшествия Редькин признался в совершенном.

Миллиардера приговорили к одному году ограничения свободы и штрафу в 200 тыс. руб. Но с учетом того, что Редькин во время расследования находился под домашним арестом, срок ограничения свободы сократили до девяти месяцев.

Теги: игорь редькин, камчатка, несчастный случай


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