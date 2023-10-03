03 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Стало известно, кто распылил газ в уральской школе, где пострадали девять человек

Появились некоторые подробности инцидента в школе уральского города Верхняя Салда, где распылили газ. Стало известно, кто это сделал.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня в здании школы №3: по предварительным данным, ученик шестого класса распылил аэрозоль из перцового баллончика в туалете на третьем этаже учреждения. Впоследствии пары через систему вентиляции распространились по второму и четвертому этажам школы.

Ученики, почувствовав недомогание в виде затрудненного дыхания и слезоточивости, были госпитализированы для оказания медпомощи. Сейчас прокуратура разбирается в обстоятельствах случившегося.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в отношении законных представителей подростка, устроившего в школе переполох, заведено административное делопроизводство за допущенное их ребенком ЧП.

Ранее в министерстве здравоохранения региона сообщили, что в результате инцидента пострадали девять человек. По данным ведомства, один был госпитализирован в реанимационное отделение.

Теги: газ, школа, баллон, ученик, прокуратура


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Развитие сюжета:

Ранее 03.10.2023 15:10 Мск Ребенка, пострадавшего при распылении газа в уральской школе, перевели из реанимации

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Ранее 03.10.2023 13:16 Мск В уральской школе распылили баллон с газом: пострадали девять человек

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