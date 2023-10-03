Грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив получат шесть проектов из Тюменской области

Грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив получат шесть проектов из Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Объявлен список проектов-победителей специального конкурса 2023 года. Эксперты рассмотрели 3097 заявок, в том числе, 66 – из Тюменской области. В итоге шесть проектов нашего региона получат поддержку в размере 4 миллионов 735 тысяч 648 рублей.

Четыре проекта - из Ишима. Так, один из проектов - семейная творческая мастерская "Мы вместе" - центр социальных проектов и программ "Радуга талантов", второй проект - Художественный практикум "По следам летописи мужества". Его реализацией займется Детская художественная школа Ишима. Цикл просветительских мероприятий "Навстречу друг другу" проведет центр реализации социокультурных программ и проектов "Национальное братство". Еще одно мероприятие - патриотический фестиваль "Дорогами военного подвига" проведет центр реализации социальных проектов и программ "Зажигаем звезды".

В Тюмени фонд "Жизнь и Дело" проведет проект "Кинопедагогика в ЛНР".

Шестое мероприятие "Историко-краеведческая настольная игра "Надо знать" проведет центр досуга и культуры Уватского муниципального района.