В Совфеде отреагировали на ратификацию Арменией Римского статута МУС

Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС) – недружественный шаг по отношению к президенту РФ Владимиру Путину, заявил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.

"Решение армянских парламентариев разрушает те конструктивные и доверительные отношения, которые сложились в рамках работы нашей российско-армянской Межпарламентской комиссии", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

При этом он выразил уверенность, что "никаким силам не удастся разрушить многовековую дружбу российского и армянского народа".

Сегодня на заседании парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.

Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали обсуждение этого вопроса. Они покинули заседание, не проголосовав, сообщает Sputnik Армения.

Ранее сообщалось, что Армения предлагает России заключить двустороннее соглашение, которое гарантирует безопасность Владимира Путина, на арест которого МУС выписал ордер.

По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, признание Ереваном юрисдикции МУС направлено не против России, а против Азербайджана. С помощью МУС Армения хочет добиться ответственности для Баку.