03 Октября 2023
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Фото: Пресс-служба СФ РФ

Дефицит федерального бюджета в ближайшие три года не превысит 1% ВВП, это безопасно – Силуанов

Дефицит федерального бюджета в ближайшие три года не будет превышать 1% ВВП, это "абсолютно безопасно", заявил министр финансов России Антон Силуанов на парламентских слушаниях по бюджету на 2024 год.

Министр считает, что внутри страны и за ее пределами складываются "благоприятные условия": "планируется рост мировой экономики, стабильный спрос на продукты российского экспорта, мощный рост российской экономики".

Но при этом "бюджет должен полагаться на благостные прогнозы, нам надо быть готовыми ко всему", говорит министр.

Главной целью страны становится СВО и ее обеспечение: "В первую очередь – наш главный приоритет – это обеспечение нужд СВО и оборонки. Будут полностью обеспечены потребности СВО. Общий объем расходов – 10,8 трлн руб. объемы ресурсов определялись с силовыми ведомствами".

Силуанов сообщил также, что в 2024-2025 гг. будут определены новые национальные цели и нацпроекты для их достижения. Что будет со старыми целями – пока так и не достигнутыми – он не сказал.

Министр отдельно остановился на бюджетном правиле, которое по-прежнему определяет наполняемость казны.

"Бюджетное правило изменилось. В прошлом году были большие вопросы по объему добычи нефти и газа, а также по ценам на продукты нефтегазового экспорта, сейчас с этим все более-менее понятно. Мы можем вернуться к прежним параметрам бюджетного правила, а именно – цену отсечения. Мы предлагаем установить ее на уровне $60 за баррель. Все, что выше этой стоимости – будет идти в ФНБ, остальное – на расходы бюджета", - сказал министр.

Врио главы Счетной палаты России Галина Изотова заявила, что "рисков неисполнения социальных обязательств в отношении семей с детьми нет".

Теги: дефицит, бюджет, антон силуанов


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