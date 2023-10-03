03 Октября 2023
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Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

Владимир Якушев: Главное – конкретная помощь ветеранам СВО и их близким

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев обсудил с председателем Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой и руководителями региональных филиалов фонда в Уральском федеральном округе вопросы поддержки военнослужащих и их близких. Во встрече участвовали заместитель командующего войсками Центрального военного округа Александр Линьков, временно исполняющий обязанности военного прокурора Центрального военного округа Пётр Дармов, Герой России, участник специальной военной операции Максим Шоломов.

участник СВО Максим Шоломов, герой россии(2023)|Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

Полпред напомнил, что региональные отделения фонда «Защитники Отечества» созданы во всех регионах Уральского федерального округа. В них поступает очень много обращений, однако главное – не количество вопросов, а конкретная помощь ветеранам специальной военной операции и их близким.

«Люди приходят с очень разными вопросами. Не по всем можно предложить стандартизированные решения. В каждом случае речь идёт о судьбе конкретной семьи, конкретного человека. Возникает много нюансов, – обратил внимание Владимир Якушев. – Все решения принимаются на основании нормативной базы, федеральных законов, постановлений правительства. Бывает сложно найти точки соприкосновения между запросом и нормативными актами, но делать это необходимо».

якушев(2023)|Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

Полпред также добавил, что активное участие в этой работе принимают представители Министерства обороны и военной прокуратуры, а все инициативы, которые поступают от сотрудников и руководителей фонда «Защитники Отечества», получают поддержку на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва отметила, что для возвращения ветеранов к привычной жизни необходимо качественно организовать медицинскую и социальную реабилитацию, предоставить необходимые протезы, обеспечить переобучение и трудоустройство обратившихся за помощью. Важно, чтобы этот процесс был непрерывным и учитывал индивидуальные запросы защитников Отечества.

якушев, анна цивилева(2023)|Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

Участники встречи предметно обсудили предложения по совершенствованию работы филиалов фонда в регионах и определили задачи на будущее.

Анна Цивилёва сегодня также посетила 354 военный клинический госпиталь, где проходят лечение участники специальной военной операции, и открыла программу подготовки социальных координаторов Фонда, которая проходит в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Это уже третий модуль образовательный программы «Социальный координатор», в нём принимают участие 62 человека из Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Первый и второй модули обучения по программе прошли в мае и июле.

Теги: владимир якушев, ветераны сво, фонд защитники отечества


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