03 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: uralfo.gov.ru

Матвиенко призвала регионы просить у Москвы денег только на то, "без чего жить нельзя"

В Совете Федерации сегодня проходят удивительные парламентские слушания по проекту бюджета на 2024 год. С одной стороны, парламент и правительство нахваливают ситуацию в экономике, гордятся преодолением санкций и даже заявляют, что эта "победа" России войдет в учебники экономической истории. Минфин брызжет оптимизмом. "Планируется рост мировой экономики, стабильный спрос на продукты российского экспорта, мощный рост российской экономики. Условия благоприятные", - говорит министр финансов России Антон Силуанов.

И одновременно регионы просят потуже затянуть пояса, не просить у Москвы лишнего.

"Коллеги, пожалуйста не распыляйтесь, сконцентрируйтесь на жизненно важных моментах, без которых жить нельзя в это трудное время", - предупредила сенаторов и губернаторов спикер СФ Валентина Матвиенко перед их выступлениями.

Она добавила: "Я знаю коллегу Силуанова много-много лет <…> И это человек профессиональный, государственный, который несет на себе колоссальный труд, когда есть возможность [выделить деньги] – он всегда откликается, но не все возможно, в том числе сейчас".

При этом на какие-то проблемы Матвиенко даже сама бросилась просить денег, например, на модернизацию энергосистемы Дагестана, где постоянно происходят отключения, а "трансформаторы стоят 60-х годов".

Также досталось и самому Силуанову: "Министерства и ведомства стали модничать, они все чаще сами стали изменять нормы и правила, но никто не просчитывает дополнительные расходы для регионов. Надо отрегулировать такие механизмы Минфину". 

Теги: валентина матвиенко, деньги, бюджет, регионы


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