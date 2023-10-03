В уральской школе распылили баллон с газом: пострадали девять человек

Несколько человек пострадали после распыления газового баллона в школе уральского города Верхняя Салда.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области, в результате данного инцидента пострадали девять человек. По данным ведомства, один пациент госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние контролируют специалисты. Двое детей госпитализированы в соматическое отделение.

"Еще шести пострадавшим помощь оказана на месте", - добавили в областном Минздраве.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.