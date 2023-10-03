Госдолг России за три года вырастет на 37% - Счетная палата

Государственные заимствования в предстоящие три года станут основным источником покрытия бюджетного дефицита, заявила врио главы Счетной палаты России Галина Изотова на парламентских слушаниях, посвященных рассмотрению федерального бюджета на 2024 год.

Также покрывать дефицит планируется из средств Фонда национального благосостояния. Только в 2024 году на покрытие дефицита планируется использовать 1,3 трлн руб.

Что касается госдолга, то к концу 2026 года он вырастет относительно 2023 года на 37%, сообщила Изотова.