03 Октября 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Тюмени будут судить управляющего базой отдыха, где хлором отравились четверо детей

Управляющего частной базой отдыха будут судить за отравление детей хлором, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР

По версии следствия, обвиняемый не принял должных мер, направленных на осуществление сервисного обслуживания и замену комплекта клапанов впрыска химических реагентов. Из-за этого в бассейн произошел выброс реагентов, когда в нем находились отдыхающие.

С острым отравлением химическим веществом четверо детей 2008, 2011, 2015, 2016 годов рождения были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь.

Следователем СКР проведены осмотры мест происшествий, допрошено более 20 свидетелей, изъята и изучена техническая документация оборудования для обеззараживания воды. Назначены и проведены судебные экспертизы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: база отдыха, источник, бассейн, хлор, отравление, дети


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