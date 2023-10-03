В Тюмени будут судить управляющего базой отдыха, где хлором отравились четверо детей

Управляющего частной базой отдыха будут судить за отравление детей хлором, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР

По версии следствия, обвиняемый не принял должных мер, направленных на осуществление сервисного обслуживания и замену комплекта клапанов впрыска химических реагентов. Из-за этого в бассейн произошел выброс реагентов, когда в нем находились отдыхающие.

С острым отравлением химическим веществом четверо детей 2008, 2011, 2015, 2016 годов рождения были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь.

Следователем СКР проведены осмотры мест происшествий, допрошено более 20 свидетелей, изъята и изучена техническая документация оборудования для обеззараживания воды. Назначены и проведены судебные экспертизы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.