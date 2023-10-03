Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Нобелевская премия по физике 2023 года присуждена ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л'Улье. Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Премия присуждена "за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи".

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премии по физике получили Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер. Награды ученые были удостоены "за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике".