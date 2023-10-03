03 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Золотая бетономешалка, металлический пес. Чем радует гостей форум 100+ TechnoBuild?

В Екатеринбурге проходит юбилейный, 10-й строительный форум 100+ TechnoBuild. Что можно увидеть в трех павильонах выставки, читайте в материале Накануне.RU.

В павильоне №1 свои стенды разместили различные организации. Например, "УГМК-застройщик".

Проект ЖК "Никольский" в Екатеринбурге от компании "УГМК-Застройщик", представленный на форуме 100 +(2023)|Фото: Накануне.RU

На стенде представлены проекты застройки "Екатеринбург-Сити" и ЖК Никольский, который возводится на перекрестке Фурманова – Белинского (оба – Екатеринбург), а также "Московская площадь" (Кемерово).

Проект многофункционального комплекса "Московская площадь" в Кемерово от "УГМК-Застройщик", представленный на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Последний стал темой одного из соглашений, подписанных на полях форума. Документ скрепили подписями гендиректор застройщика Евгений Мордовин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"ЖК Никольский сдают в 2026 г. Пока старта продаж нет. "Екатеринбург-Сити" начнут застраивать весной 2024 г., по два с половиной года на башню", - сказала Накануне.RU представитель застройщика.

Проект ЖК "Никольский" в Екатеринбурге от компании "УГМК-Застройщик", представленный на форуме 100 +(2023)|Фото: Накануне.RU

Рядом расположен стенд "Синары-Девелопмент". На нем представлены результаты археологических раскопок Карасьего озера в Октябрьском районе Екатеринбурга.

Результаты раскопок в историческом поселке "Карасье озеро X", представленные на стенде "Синара-Девелопмент" на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Результаты раскопок в историческом поселке "Карасье озеро X", представленные на стенде "Синара-Девелопмент" на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Стенд "Синара-Девелопмент" на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Мощность культурного слоя в торфяной части памятника составляет 1,5 м. Ранее, напомним, недалеко от места проведения форума 100+, "Екатеринбург-Экспо", - в историческом поселке "Карасье озеро X" археологи нашли останки ребенка, которым 13 тыс. лет. В 2023 г. было вскрыто 8,7 тыс. кв. м почвы, свыше 2 тыс. из которых были в торфе. Это стало самыми крупными раскопками на Урале. На этом работы в "Карасьем озере Х" полностью завершены.

Представлены на форуме и другие организации. Например, "Сима-ленд" показала большую бетономешалку, из которой течет "золотой бетон".

Форум 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Привезли в "Екатеринбург-Экспо" много строительной техники. Под нее отведен павильон №2.

Форум 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

В павильоне №3 разместились дизайнеры. Там можно посмотреть на фигуры собаки, медведя.

Форум 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Форум 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Есть даже отдельный спортивный стенд, где стоят беговая дорожка и различные тренажеры. На различных стендах идут различные мастер-классы или дискуссии.

Параллельно с выставкой достижений строительного хозяйства в конгресс-центре проходят различные дискуссии. Среди обсуждаемых тем – любовь к человеку, цифровизация в девелопменте жилья, а также большие задачи малых городов.

Теги: 100+ TechnoBuild, форум, стенд


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