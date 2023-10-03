Горнощитский район станет самым инновационным. На 100+ TechnoBuild рассказали о преимуществах "Второго Академического"

Сегодня на Форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге представили концепт нового девятого района Екатеринбурга – Горнощитского, который прозвали "Вторым Академическим". Как и восьмым районом уральской столицы, этим также будет заниматься ГК "КОРТРОС", в который входит АО СЗ "РСГ – Академическое". По словам гендиректора компании Сергея Ланцова, Горнощитский станет самым современным районом, где будут применены самые инновационные технологии и учтены недостатки Академического.

КОТ "Горнощитский" займет 804 га, что чуть меньше Академического, расположенного на площади в 1,3 тыс. га. С 2024 по 2035 год в "Горнощитском" будет застроено 4,5 млн кв.м. недвижимости разного назначения, 3,7 млн из которых придется на жилые дома разной этажности: от высоток до частных домов. Планируется подготовить инфраструктуру для проживания 123 тыс. человек: все школы (для 15,5 учеников) и детские сады (для 7 тыс. детей) будут располагаться в радиусе 300-800 м. от любого жилья в отдалении от магистральных улиц. В Горнощитском проектируется физкультурно-оздоровительный комплекс, стрелковый клуб, экстрим-парк, музыкальная и художественная школа, библиотека, культурный центр, школа танцев, торговый центр, фуд-маркет, ярмарочная площадь, плэй-хаб и концертная площадка.

Главными рекреационными зонами района станут пойма реки Шиловка и искусственный водоем - вдоль расположится природный парк. Во всех кварталах разобьют скверы для ежедневного отдыха и занятий спортом, а точками притяжения станут крупные районные парки.

Одна из важных задач застройщика – обеспечить новых жителей района рабочими местами, их будет создано порядка 43 тыс. Это производственные объекты и объекты формата Flex-place для малого и среднего бизнеса. Подобрать для себя работу можно как в сфере общепита, торговли и услуг, точки которых расположатся на первых этажах жилой застройки, так и на новом масштабном проекте - агрокластере, в оптово-распределительном центре (Wildberries). С последним уже заключено соглашение на подготовку 7 тыс. рабочих мест с перспективами увеличить их количество до 15 тыс.

"Нужно думать о перспективе. После окончания Академического нужен новый проект, который способствует развитию Екатеринбурга. Мы считаем, что таким проектом может быть район Горнощитский", - рассказал журналистам Сергей Ланцов.

По его словам, основной фишкой Академического было строительство всей инфраструктуры разом, что применят и в Горнощитском. Однако при строительстве второго будут учтены все жалобы и недочеты, которые были выявлены при возведении и развитии восьмого района. Среди них – транспортная доступность.

"Транспортная доступность будет значительно лучше – она позволяет иметь городское транспортное обеспечение, выход на ЕКАД и выход в город. Вариантов и шансов выехать будет гораздо больше", - отметил Ланцов.

В Горнощитский будут ходить все виды транспорта: автобусы, трамвай и городская электричка. Трамвайная ветка протянется от микрорайона Солнечный, оттуда же зайдет и городская электричка, которую городские власти называют временной заменой метро. Что касается перспектив строительства станции для второй ветки, как отмечает Ланцов, это вопрос пока нерешенный и все будет зависеть напрямую от решения горадминистрации.

Инновационным решением станет использование энергосберегающих технологий при возведении жилья. Для этого планируется использовать фасады на солнечных батареях, которые позволят жителям района значительно экономить на электроэнергии. Подобные решение впервые будут применены в России и станут более успешны, чем крышные панели, которые уже имеются в Академическом.

Строительство будет проходить в четыре этапа: на первом уже возведут порядка 2 млн кв.м. жилья на участке между Солнечным и ЕКАДом. А уже на следующем Форуме 100+ в 2024 году компания планирует представить первый вариант социальных и жилых объектов - тогда же можно будет задуматься и о покупке жилья в новом районе.



"Мы уже находимся в стадии реализации, поскольку подготовлена градостроительная документация, которая сейчас проходит согласование в администрации Екатеринбурга. Есть инвесторы, которые готовы участвовать в реализации жилья", - рассказал Ланцов.

Основным застройщиком района станет ГК "КОРТРОС", но, как и в Академическом, для реализации масштабного проекта будут привлекать разных девелоперов с опытом строительства в Екатеринбурге и за его пределами.

Что же касается памятных мест и достопримечательностей, одной из них может стать символ Горнощитского, отражающий историю места – одноименного поселка. Его в 1721 году на реке Уктус основал Василий Татищев. Населенный пункт "Горных заводов защита" должен был защищать уральские заводы и государственную дорогу из Сибири в Россию от набегов кочевников. Что именно собираются построить в новом районе Екатеринбурга для увековечивания истории, пока говорить рано, однако, как и в Академическом, каждый из кварталов будет отражать свой собственный концепт, одним из которых может стать исторический символ.