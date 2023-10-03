03 Октября 2023
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Фото: Первый канал, скрин видео

Конституционный суд решит, является ли допустимым сбор сведений о частной жизни

Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению жалобу относительно части 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Раньше эта статья содержала такую формулировку преступления: незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности и причинили вред правам и законным интересам граждан. Но в 2003 году формулировку изменили, убрав упоминание о корыстной заинтересованности. То есть остался только сбор информации о частной жизни.

Как передает Российское агентство правовой и судебной информации, подавший жалобу Павел Вильке оспаривает это, считая, что данная норма противоречит Конституции РФ. По его мнению, нужно доказать, что был корыстный умысел. Закон же не требует это доказывать, достаточно лишь самого факта сбора информации о частной жизни.

После развода дети Вильке жили в другой семье. После жалобы сына на мать отец установил ему на смартфон программу родительского контроля, которая имела функцию записи разговоров. Оказались записанными и голоса других лиц. Вильке предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни. Он же заявляет, что не имел никакого злого умысла и действовал в интересах малолетнего сына. А закон несправедлив и неконституционен.

Теги: частная жизнь, конституционный суд


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