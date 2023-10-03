Ситуация с водоснабжением жителей Первоуральска привела к уголовному делу

После ситуации с водоснабжением в Первоуральске возбуждено уголовное дело. Речь идет о халатности.

Напомним, проведенная ранее проверка забраковала воду в домах первоуральцев. Оказалось, что норма ее мутности превышена в семь раз. Глава города Игорь Кабец объяснил черную воду из крана "ремонтными работами". А министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в ответ на претензии о грязной воде и вовсе посоветовал жителям перечитать "Маугли".

В итоге в ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, выяснилось, что модернизированная насосно-фильтровальная станция не обеспечивает нормативную очистку воды из Верхне-Шайтанского водохранилища. На объекте не полностью обеспечивается глубокая фильтрация воды из поверхностного водозабора.

Прокуратура Первоуральска объявила мэру предостережение, а в отношении директора местного "Водоканала" возбудила административное дело. Руководителю уже назначен штраф. Также по требованию ведомства первоуральцам сделан перерасчет за водоснабжение на сумму более 5 млн рублей.

По итогам проверки сегодня, 3 октября, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба". В прокуратуре заверили, что будут держать на контроле ход расследования.