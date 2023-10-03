Покинувшего Россию после критики СВО бывшего депутата пермской гордумы просят признать банкротом

Экс-депутата пермской городской думы Сергея Захарова, покинувшего Россию и критиковавшего СВО, просят признать банкротом. Информация опубликована на сайте Арбитражного суда Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.

С заявлением в суд обратилась индивидуальный предприниматель Александра Поскребышева.

Она сообщила о неуплаченной свыше трех месяцев задолженности в общем размере почти 6,2 млн руб. Заявитель просит ввести в отношении должника процедуру реструктуризации долгов, признать обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов требования в общем размере около 6,6 млн руб. Часть средств - основной долг, 223,5 тыс. - индексация и почти 442 тыс. - проценты за использование чужих денег.

Напомним, Сергей Захаров был избран в думу по одномандатному избирательному округу № 5 (Индустриальный район). Он не участвовал в работе городского парламента уже длительное время, пропустив шесть заседаний и уведомив думу, что находится в отпуске. В СМИ сообщалось, что Захаров уехал в Германию на постоянное место жительства, однако сам парламентарий эту информацию отрицал.

16 ноября 2022 года на внеочередном заседании президиума регионального политсовета партии Сергея Захарова исключили из числа сторонников "Единой России" (членом партии он не был). Причиной этого решения стал тот факт, что Сергей Захаров, длительное время находясь в Германии, высказывается в соцсетях против проведения спецоперации на Украине. Также парламентария исключили из фракции "ЕР".