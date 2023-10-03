В реставрации Гостиного двора в Суздале поучаствуют студенты из Москвы и Санкт-Петербурга

С 3 по 10 октября Союз реставраторов России организует в Суздале выездную школу для учащихся колледжа «26 КАДР» из Москвы и Санкт-Петербургского колледжа архитектуры и дизайна. Студенты примут участие в реставрации знаменитого Гостиного двора (Торговых рядов) начала XIX века. Реставрационные работы начались в июле 2023 года и должны закончиться через четырнадцать месяцев к празднованию 1000-летия города. На памятнике будет проведена наружная и внутренняя реставрация, реконструкция кровли, инъектирование стен, замена остекления и покрытия галереи.

Школа «Ожившая старина: реставрация памятников архитектуры Суздаля» пройдёт при поддержке Правительства Владимирской области. Под руководством опытных архитекторов от проектной организации и кураторов из Союза реставраторов России, после теоретической подготовки 13 студентов примут участие в реставрации лепного декора, штукатурки, кровли и столярных изделий.





«Научно-образовательный проект в Суздале – это не только помощь в возрождении действующего памятника древнего города – жемчужины Золотого Кольца России, но и погружение в историю архитектуры стиля ампир. Образцом для Торговых рядов Суздаля стал Гостиный двор в Санкт-Петербурге. В наших выездных школах мы стараемся развивать навыки студентов и молодых специалистов на практике, и то что нас приглашают работать на памятниках культурного наследия говорит о высоком уровне оценки нашей работы в целом и доверия Правительства региона», – отметил президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин.