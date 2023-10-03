Определили победителя конкурса на лучший дизайн гигантского Покровского пряника, который Владимирская область представит на Международной выставке-форуме «Россия»

Агентство экономического развития Владимирской области и компания «Покровский пряник» определили победителя конкурса по созданию авторского графического макета для росписи уникального экземпляра гастрономического бренда Владимирской области – Покровского пряника рекордным размером 2 на 3 метра. Он станет частью экспозиции региона на Международной выставке-форуме «Россия», которая торжественно откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября и будет открыта для посетителей до 12 апреля следующего года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, в состав конкурсной комиссии по отбору дизайна входили первый заместитель Губернатора Александр Ремига, руководители министерств экономического развития и промышленности, предпринимательства и туризма, сельского хозяйства, Агентства экономического развития и регионального Туристского информационного центра.

По мнению жюри, лучший рисунок представили воспитанники владимирской творческой мастерской Оксаны Робаровской – выпускницы художественно-графического факультета ВГПУ (сейчас ВлГУ), талантливого педагога детской художественной школы. Эскиз был технически доработан дизайнерами компании «Покровский пряник».

Именно этот рисунок будет вручную нанесён на огромный пряник, который презентуют 14 января 2024 года – в День Владимирской области на Международной выставке-форуме «Россия». В этот день, когда вся страна будет встречать Старый Новый год, регион станет центром экспозиции на ВДНХ. Готовится обширная деловая, образовательная и культурно-развлекательная программа. В рамках мероприятия состоится не только демонстрация пряника-рекордсмена, но и церемония его разрезания и угощения гостей, а также внесение лакомства в Книгу рекордов России.