03 Октября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Определили победителя конкурса на лучший дизайн гигантского Покровского пряника, который Владимирская область представит на Международной выставке-форуме «Россия»

Агентство экономического развития Владимирской области и компания «Покровский пряник» определили победителя конкурса по созданию авторского графического макета для росписи уникального экземпляра гастрономического бренда Владимирской области – Покровского пряника рекордным размером 2 на 3 метра. Он станет частью экспозиции региона на Международной выставке-форуме «Россия», которая торжественно откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября и будет открыта для посетителей до 12 апреля следующего года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, в состав конкурсной комиссии по отбору дизайна входили первый заместитель Губернатора Александр Ремига, руководители министерств экономического развития и промышленности, предпринимательства и туризма, сельского хозяйства, Агентства экономического развития и регионального Туристского информационного центра.

покровский пряник(2023)|Фото: pokrovland.ru

По мнению жюри, лучший рисунок представили воспитанники владимирской творческой мастерской Оксаны Робаровской – выпускницы художественно-графического факультета ВГПУ (сейчас ВлГУ), талантливого педагога детской художественной школы. Эскиз был технически доработан дизайнерами компании «Покровский пряник».

владимирский пряник, дизайн(2023)|Фото: avo.ru

Именно этот рисунок будет вручную нанесён на огромный пряник, который презентуют 14 января 2024 года – в День Владимирской области на Международной выставке-форуме «Россия». В этот день, когда вся страна будет встречать Старый Новый год, регион станет центром экспозиции на ВДНХ. Готовится обширная деловая, образовательная и культурно-развлекательная программа. В рамках мероприятия состоится не только демонстрация пряника-рекордсмена, но и церемония его разрезания и угощения гостей, а также внесение лакомства в Книгу рекордов России.

Теги: покровский пряник, выставка-форум россия, лучший дизайн


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