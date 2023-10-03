03 Октября 2023
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Фото: Официальный telegram-канал Министерства обороны России

Шойгу: Дополнительная мобилизация не планируется

Планов по дополнительной мобилизации в Генеральном штабе нет, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения СВО.

Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч человек, сообщил министр. Всего с начала года на контракт и в добровольческие формирования пришли более 335 тысяч, уточнил Шойгу.

В конце сентября в Генштабе заявили, что "никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет".

В начале августа глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказался о том, означает ли разработка уголовного наказания за уклонение от мобилизации, что готовится ее новая волна. Он сообщил, что разработка наказания и мобилизация абсолютно не связаны между собой никак: законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. По его словам, новой мобилизацией "и не пахнет".

Теги: шойгу, мобилизация


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