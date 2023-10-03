Суд поручил дать отопление в уральский поселок, где живут почти 10 тысяч человек

На Среднем Урале лишь после вмешательства прокуратуры восстановлена подача газа на котельную поселка городского типа Малышева. Решение вынес суд.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, из-за возникшей у ресурсоснабжающей компании задолженности перед ООО "Газпром газораспределение Екатеринбург" в размере более 6 млн рублей была перекрыта подача газа на котельную поселка. В результате отопительный сезон там все еще не начат, а без тепла сидят около 10 тысяч человек.

Прокуратура направила иск в суд, чтобы обязать "Газпром газораспределение Екатеринбург" восстановить подачу и не препятствовать транспортировке газа. Асбестовский городской суд эти требования поддержал.

"Судебный акт обращен к немедленному исполнению", - отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что подготовка Свердловской области к отопительному сезону в этом году обошлась в 7 млрд рублей. В сентябре свердловская прокуратура открыла "горячую линию" по нарушениям на старте отопительного сезона.