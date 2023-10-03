У большинства россиян наблюдается преждевременное старение - исследование

У россиян после 50 лет наблюдается преждевременное старение - это феномен, когда человек говорит о себе как о старом, при этом считая, что старость наступает в более позднем возрасте. Об этом говорится в статье авторов из МГУ и ФНИСЦ РАН, посвященной признакам и восприятию старости в российском обществе.

Данные получены на основе опроса 1200 респондентов из 65 регионов. Выборка репрезентировала население по полу, возрасту, семейному положению и типу населенного пункта. Респонденты считают, что старость наступает у мужчин в 69 лет, у женщин — в 68. Причем ответы различаются в зависимости от возраста: молодежь считает, что старость наступает в 66 лет, а пожилые - что в 74 года. Это легко объяснимо: по мере приближения к старости человек стремится отодвинуть ее границы.

Для женщин характерны более высокие границы наступления старости. Это может быть связано с тем, что для женщин старше 60 лет в России характерна более низкая занятость, чем для мужчин, и они чаще подвержены риску вдовства, одиночества и в целом всему комплексу проявлений социальной изоляции.

"Возможно, поэтому возраст наступления старости у женщин подсознательно может отодвигаться на более поздний срок, и разговор на эту тему может вызывать более сильный эмоциональный отклик, чем рассуждение о возрасте старения мужчин", - пишут авторы.

В то же время в 2022 году после выхода на пенсию продолжали работать 54% женщин (после 55 лет) и 37% мужчин (после 60 лет).

Что касается преждевременного старения, то это словно закручивающаяся воронка. Люди ведут себя к добровольной изоляции и исключению из социально активной жизни, что, в свою очередь, и приводит к нарастанию социальной изоляции и росту ощущения наступления старости.

Для тех, кто относит себя к пожилым, было проведено дополнительное исследование того, насколько адекватна самооценка их реальному возрасту. Определялось, преодолел ли человек возраст наступления старости для своего пола (по собственному мнению). И результаты показали, что у большинства респондентов наблюдается "преждевременное" старение. Так, в возрасте 55-59 лет 77% "преждевременных" стариков, в возрасте 60-64 лет - 83%, а в возрасте 65-69 лет - 69%. Такой процент людей называют себя старыми, хотя возраста наступления старости для своего пола (по их же мнению) они еще не достигли. Это можно примерно описать выражением "вообще у мужчины старость начинается в 70 лет, но мне 63, и я уже старый".

Только после 70 лет субъективное восприятие собственного возраста начинает чаще совпадать с возрастными границами старости, указанными респондентом. Хотя и в этой группе 42% россиян "состаривают" себя преждевременно. На восприятие старости сильно влияет субъективная оценка своего здоровья. То есть россияне, преждевременно "состаривая" себя, видимо, считают, что их здоровье уже "стариковское".

Согласно данным глобального исследования Ipsos-2018, в России старость приходит уже в 61 год, в то время как в мире в среднем она начинается на 5 лет позже.

Напомним, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России составляет около 73 лет, что выше, чем среднемировой уровень. До старости (70 лет) доживают около 78% женщин и около 50% мужчин. Треть мужчин не доживают до пенсионного возраста. Этот процент увеличится еще больше, когда он вырастет до 65 лет.