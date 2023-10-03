03 Октября 2023
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Фото:Накануне.RU

Челябинское УФАС разбиралось с ограничением снабжения топливом потребителей на АЗС «дочки» Лукойла

После контрольно-надзорных действий Челябинского УФАС компания восстановила реализацию нефтепродуктов

Челябинский УФАС отреагировал на  сообщения средств массовой информации об ограничениях продажи топлива не более 10 литров на автозаправочных станциях ООО «Лукойл–Уралнефтепродукт».

Специалисты-антимонопольщики совместно с региональными органами власти провели мониторинг наличия топлива на АЗС компании. Изучили ситуацию на 40 АЗС областной столицы.

Также проанализированы сведения о запасах нефтепродуктов, предоставляемые ООО «Лукойл–Уралнефтепродукт» на еженедельной основе в рамках мониторинга в адрес Челябинского УФАС России.                             

Автомобильная заправочная станция(2023)|Фото: Накануне.RU

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, по результатам полученной информации снижения запасов топлива на нефтебазах общества не обнаружено.

И, что особенно важно для потребителей - с учетом оперативных действий территориального органа ООО «Лукойл–Уралнефтепродукт» сняло ограничения на продажу топлива потребителям и восстановило права и интересы населения региона.

Привлекать к ответственности не будут, "в связи с добровольными действиями компании".

Но следить за ситуацией обещают.

 

Теги: уфас, азс, лукойл, мониторинг


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