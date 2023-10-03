03 Октября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Тюменцев предостерегли от услуг юристов, помогающих "откосить" от Армии

Тюменцев предостерегли от услуг недобросовестных юристов, предлагающих получить отсрочку от призыва. Во время пресс-конференции временно исполняющий обязанности военного комиссара Тюменской области Сергей Чирков, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По его словам, вопросы, которые предлагают решить "юристы" находятся в правовом поле и не требуют финансовых затрат.

"С началом призывной кампании в Тюменской области активизировались недобросовестные юристы. Так называемые "помощники" предлагают тюменцам заплатить за отсрочку от призыва в тех случаях, когда она предоставляется бесплатно. Данные организации или отдельные лица не объясняют, что вопросы находятся в правовом поле. Их можно решить через Консультативно-правовой пункт лично без каких-либо финансовых затрат. А "помощники" заключают с людьми договор на представление интересов, берут деньги и от их имени обращаются к специалистам этого же центра", - сообщил Сергей Чирков.

При несогласии с решением медицинской или призывной комиссии муниципального образования следует лично обратиться в Консультативно-правовой пункт, который находится в военном комиссариате Тюменской области (ул. Республики, 2). Все вопросы будут решены бесплатно.

Напомним, ранее в интернете появились новые виды мошенничества перед осенним призывом. Аферисты предлагают трудоустроить в "аттестованную IT-компанию с офисом в "Москва-Сити". За это просят 2 млн руб. Также можно "устроиться на работу" на объект Министерства обороны России за 50 тыс. А в Telegram появился бот, который проводит "виртуальный аудит здоровья призывника" с выдачей фейковых справок.

Теги: призыв, юристы, отсрочка, мошенники


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