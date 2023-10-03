03 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Шороху в городе навели": допрошенный мэр Тулуна пришел на работу

Мэр Тулуна Юрий Карих сегодня вышел на работу и провел традиционную планерку, на которой прокомментировал информацию о своем задержании. В результате на сайте администрации города появилось такое сообщение:

"Вчера наш город и область захлестнули слухи о задержании мэра города Юрия Карих. Различные СМИ распространяли противоречивую и недостоверную информацию. Спешим сообщить, что сегодня в 8.00 для Юрия Владимировича начался обычный рабочий день с планерного совещания, на котором он поприветствовал своих специалистов и прокомментировал вчерашние события".

"Вчера шороху навели в городе, очень много слухов ходит, но давайте на это обращать внимания не будем, у каждого своя работа, у прокурора надзирать, у следователя следить, у журналистов писать, у сочинителей сочинять, а у нас своя работа. Тем более, что идет второй месяц осени, пока теплые дни стоят, нам необходимо подтянуть там, где мы отстаем, завершить все планы, которые на сегодняшний день у администрации имеются, над чем мы работаем", - заявил Карих.

Из текста не ясно, что именно мэр называет слухами: то, что его допрашивали, или то, что в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

сводный отряд Минобороны(2020)|Фото: Пресс-служба ЦВО

Кстати, "слух" вчера распространял в том числе и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, он подтвердил, что в отношении мэра Тулуна проводятся следственные действия.

Сообщалось, что Следственный комитет проверяет переселение людей из ветхого и аварийного жилья, а также с подтопленных территорий.

Карих занял пост мэра Тулуна 14 октября 2010 года. Он переизбирался на свой пост в 2014 и 2019 годах. В конце июня 2019 года в Иркутской области из-за сильных ливней произошло наводнение. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу. По официальным данным, от паводка погибли 25 человек.

В июне 2021 года уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в 2019 году, поднялся выше критической отметки. Тогда Кобзев сообщал, что около 250 семей до сих пор остаются в зоне паводка 2019 года. Он уточнил, что все получили сертификаты для покупки нового жилья, но "фактически остались на старом месте".

Теги: юрий карих, мэр, чиновники, тулун, допрос


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