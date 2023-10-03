03 Октября 2023
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Урале водитель автобуса отключился за рулем и врезался в остановку

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом. В результате пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, все случилось на улице Ленина в поселке городского типа Пышма. Водитель автобуса, ехавшего по маршруту "Железнодорожный вокзал – улица Береговая", приближаясь к конечной остановке, врезался в остановочный комплекс. После этого транспорт наехал на припаркованный автомобиль "Лада Приора".

В момент аварии в автобусе из пассажиров находилась только 9-летняя девочка. С диагнозом "сотрясение головного мозга" она госпитализирована в хирургическое отделение местной больницы.

ДТП с автобусом в пгт Пышма(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сам водитель рассказал полицейским, что, подъезжая к конечной, он внезапно отключился и очнулся только после удара. Что конкретно с ним произошло, пояснить шофер так и не смог. Как выяснили в ГИБДД, 61-летний мужчина имеет водительский стаж категории D в 38 лет. За все эти годы его лишь один раз привлекали за нарушение правил дорожного движения.

Как добавили в Госавтоинспекции, нарушений выпуска на линию и эксплуатации автобуса не выявлено. Тем не менее, автотранспортное предприятие ждет проверка ГИБДД, к которой привлекут прокуратуру Пышминского района.

Теги: водитель, остановка, ДТП, Пышма


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