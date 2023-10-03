03 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Турции схвачены десятки людей в ходе "антитеррористической операции"

Власти Турции заявили о проведении "крупномасштабной антитеррористической операции" по всей стране. Она началась утром 3 октября, в ней задействовано более 13 тыс. силовиков.

В рамках операции "Герой" в турецких провинциях Мерсин, Ван, Шанлыурфа, Мардин и Айдын схвачены 12 подозреваемых в причастности к деятельности сепаратистской террористической организации, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Еще 55 человек задержаны в ходе операции в 16 провинциях, в том числе Мардине, Шанлыурфе, Диярбакыре, Газиантепе, Мерсине, Ширнаке, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Испарте и Коджаэли.

В операциях были задействованы 960 отрядов, состоящих из подразделений сил специального назначения полиции и жандармерии.

Под "сепаратистской террористической организацией" власти Турции подразумевают Рабочую партию Курдистана и ее ответвления.

Теги: турция, рабочая партия курдистана, силовики, спецоперация


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