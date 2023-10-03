03 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Парламент Армении начал рассмотрение вопроса ратификации Римского статута МУС

Парламент Армении приступил к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе профильная комиссия парламента Армении дала положительное заключение о проекте ратификации Римского статута МУС. Его одобрили единогласно.

В Кремле назвали "чрезвычайно враждебным" по отношению к России намерение Армении ратифицировать Римский статут. Напомним, ранее МУС выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В Ереване заявили, что решение ратифицировать Римский статут направлено не против России, а против Азербайджана; что процесс вступления признания МУС начался гораздо раньше, чем был выписан ордер на арест Путина.

Теги: армения, римский статус мус


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