03 Октября 2023
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Фото: avo.ru

Лантратова предложила создать в школах группы учебной взаимопомощи

На базе Российского движения детей и молодежи можно создать "группы учебной взаимопомощи". С таким предложением к главе Минпросвещения Сергею Кравцову обратилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она считает, что такие группы могли бы подтягивать неуспевающих детей.

"Ребята могли бы помогать друг другу осваивать школьную программу и закреплять полученные на уроках знания. В рамках проекта ученики старших классов смогут брать шефство над младшими школьниками и получать первый опыт наставнической и педагогической деятельности", — цитирует ТАСС Лантратову.

Можно привлекать участников и победителей олимпиад, а наиболее добросовестных участников - награждать подарками или туристическими поездками по России. Реализация такого проекта приведет к повышению уровня знаний среди российских школьников и облегчит жизнь родителям, вынужденным нанимать репетиторов, считает депутат.

Предложение Лантратовой, напоминающее советскую практику, вызвано недостатками современной школы. Как сообщалось, в России половина выпускников 9 и 11 классов работают с репетиторами. При этом с сентября зафиксирован еще рост спроса на репетиторов на 25%. Больше всего за год у выпускников вырос интерес к сдаче экзаменов по географии и информатике: репетиторов по этим предметам стали искать в два раза чаще, чем в сентябре прошлого года. Недавний опрос старшеклассников показал, что школа помогает им подготовиться к экзаменам всего на 4,7 балла из 10.

Теги: школа, успеваемость


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