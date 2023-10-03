Сеть торговых центров МЕГА сохранит название после продажи новому владельцу

Сеть торговых центров МЕГА продолжит работать в России под прежним названием, при этом будет сохранен и штат сотрудников, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

28 сентября Газпромбанк объявил о покупке сети торговых центров МЕГА у шведской компании Ingka Centres. В рамках сделки Газпромбанк получил 14 торговых центров (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде) общей площадью 2,3 млн кв. метров. Покупатель заявил, что будет развивать сеть.

Тем временем компания Health & Nutrition (ранее – Danone Россия) объявила о переименовании (локализации) уже третьего продукта: напитки на растительной основе Alpro будут выпускаться в РФ под брендом Planto. Ранее кисломолочный йогурт Actimel был переименован в Actimuno, а йогурты "Активиа" – в "Актибио".