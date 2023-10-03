Экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков уходит из Совета Федерации

94-летний сенатор Николай Рыжков решил уйти из Совета Федерации – его полномочия досрочно прекращены. С 2003 года Рыжков представлял в верхней палате парламента правительство Белгородской области.

При этом экс-председатель Совета министров СССР продолжит работать в Совете Федерации – он будет советником спикера палаты Валентины Матвиенко на общественных началах.

"Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит", - цитирует Рыжкова РИА Новости.