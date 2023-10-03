03 Октября 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Сибур&quot;

Цивилев назвал дату открытия аэропорта в Шерегеше

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на полях форума 100+ в Екатеринбурге в разговоре с журналистом Накануне.RU привел различные детали развития курорта "Шерегеш". Например, УГМК-застройщик помимо двух уже возводимых отелей построит еще два.

"Два новых отеля – только начало, и не только у УГМК. У нас зашло много застройщиков, которые строят отели в "Шерегеше"", - сказал Цивилев.

Дважды в год на совещании в "Шерегеше" Цивилев подводит итоги прошедшего сезона и ставит задачу на следующий сезон.

"Шерегеш должен стать круглогодичным курортом. Там строят много отелей, терренкуров, зон ПА, ресторанов, бутиков. Все, что нужно человеку во время отдыха. Мы там проектируем и строим аэропорт, чтобы удобно было прилететь и через 15 минут быть на горе. Транспортная доступность – важный параметр развития курорта", - сказал Цивилев.

Кроме того, принято решение отказаться от отопления "Шерегеша" углем – "Газпром" проведет туда газ. Новая амбициозная программа – обеспечить курорт электричеством. Также там появится озеро.

"В феврале Шерегеш будет не поселок городского типа, а город. Проект аэропорта будет закончен летом следующего года, как только это произойдет, начнется строительство, которое займет три года", - сказал Цивилев.

Теги: шерегеш, аэропорт, открытие


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