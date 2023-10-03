В родительских чатах Екатеринбурга рассылают пугающее сообщение. В МВД считают его фейком

В родительских чатах Екатеринбурга распространяют информацию о "новом способе преступников заманить жертву". Сообщение шлют якобы от имени участкового, однако в полиции говорят, что ничем подобным не занимаются.

Как рассказали Накануне.RU читатели, в родительских чатах жителей Ленинского района стали рассылать сообщение о том, что если на улице встретится плачущий ребенок, держащий листок с адресом, ни в коем случае не стоит отводить его туда.

"Это новый способ преступников заманить жертву. Предупредите родных и близких", - говорится в сообщении.

Примечательно, что текст рассылают от имени некоего "участкового с Уралмаша". Почему в таком случае сообщение появилось в чате другого района, никто из родителей не знает. Контактов этого сотрудника или хотя бы его фамилию выяснить также не удалось.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу Накануне.RU рассказали, что это с очень большой вероятностью является фейком.

"Как правило, сотрудники полиции не рассылают подобные сообщения. Однако в любом случае алгоритм действий при обнаружении потерявшихся несовершеннолетних простой. Необходимо сообщить о найденном ребенке в полицию, дождаться прибытия наряда или отвести ребенка в ближайший ОВД", - советуют в ведомстве.

Напомним, этим летом в школьных родительских чатах Краснотурьинска распространялась новость об отравлении ребенка тархуном. В результате школьник якобы скончался. Однако в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области заявили, что это старый фейк.