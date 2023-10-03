В Нижневартовске стая бездомных собак едва не загрызла женщину

В Нижневартовске на женщину напала стая собак на Западном рынке. Об инциденте сообщили в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.



Проезжавший автомобиль вспугнул стаю. Водитель оказал помощь женщине и вызвал медиков. С множеством рваных ран пострадавшую увезли в больницу. Женщина в удовлетворительном состоянии, в сознании, угрозы жизни нет, сообщает нижневартовский телеканал N1 со ссылкой на окружную клиническую больницу.

Проверку начали следователи Югры по статье "Халатность". Следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию в городе Нижневартовске работы по своевременному отлову бездомных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также югорские следователи сообщили, что проводят проверку по сообщению в соцсетях о нападении бездомных собак на людей в Нижневартовске. Всего за последние три дня зарегистрировано шесть случаев нападения собак на людей.

В ходе проверки действиям лиц, ответственных за организацию в городе Нижневартовске работы по своевременному отлову безнадзорных животных, будет дана правовая оценка.

В Нягани губернатор Югры Наталья Комарова жестко высказалась о проблеме бездомных собак в регионе. Жительница Нягани пожаловалась на агрессивного пса, гуляющего рядом с ее домом.

"Я что тут "дворцы" буду строить для бездомных животных и потом содержать все это? Извините, что я жестко. Это моя собака? Это я ее бросила?! Это вы ее бросили! Вот теперь подберите и пристройте", - заявила она в ответ на вопрос местной жительницы о том, как будет решаться проблема бездомных животных.