03 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге официально открыли юбилейный форум 100+

В Екатеринбурге официально начала свою работу 10-ая, юбилейная выставка 100+.

"Екатеринбург вновь стал дискуссионной площадкой сферы строительства. На площадке ЭКСПО работают 200 секций, 700 спикеров. На выставку приезжают с вопросами, уезжают с ответами, прорывными идеями. Цель – повышение качества жизни жителей. Рассчитываю, что Свердловская область превысит в этом году показатель по строительству в 3 млн кв. м", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, выставка за 10 лет прошла длинный путь от небольшого мероприятия до крупнейшего конгрессно-выставочного собрания отрасли с деловой программой. Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников дал старт работе форума.

Вячеслав Трапезников на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Аркадий Чернецкий, Вячеслав Трапезников на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Во время открытия подписаны соглашения о сотрудничестве между Свердловской и Кемеровской областями. Соглашения подписали губернаторы Евгений Куйвашев и Сергей Цивилев.

Евгений Куйвашев и Сергей Цивилев во время подписания соглашения на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: форум 100+, куйвашев, выставка, орлов, цивилев


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