В Екатеринбурге официально открыли юбилейный форум 100+

В Екатеринбурге официально начала свою работу 10-ая, юбилейная выставка 100+.

"Екатеринбург вновь стал дискуссионной площадкой сферы строительства. На площадке ЭКСПО работают 200 секций, 700 спикеров. На выставку приезжают с вопросами, уезжают с ответами, прорывными идеями. Цель – повышение качества жизни жителей. Рассчитываю, что Свердловская область превысит в этом году показатель по строительству в 3 млн кв. м", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, выставка за 10 лет прошла длинный путь от небольшого мероприятия до крупнейшего конгрессно-выставочного собрания отрасли с деловой программой. Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников дал старт работе форума.

Во время открытия подписаны соглашения о сотрудничестве между Свердловской и Кемеровской областями. Соглашения подписали губернаторы Евгений Куйвашев и Сергей Цивилев.