03 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Чем пахнет Академический? "КОРТРОС" подготовил ароматы для 100+ TechnoBuild

Группа компаний "КОРТРОС" позволит гостям Форума 100+ TechnoBuild полностью окунуться в свой лучший проект комплексного освоения территории (КОТ) Академический. Пришедшие на выставку могут в прямом смысле ощутить запах районных кварталов и даже выиграть пробник духов.

Стенд ГК "Кортрос" на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Линейку запахов разработал специально для выставки парфюмерный центр "Дегустатор". Главной задачей было отразить смысловое содержание самых запоминающихся кварталов и достопримечательностей Академического, передав их неповторимый аромат: сладкий и ягодный, наполненный радостью аромат Детского дома творчества, запах победы квартала "Олимпика", свежий и солнечный аромат Преображенского парка. В линейке также есть запахи квартала "Первый Академический", кварта Конструктивизма и "Спутника-1".

Акция "Запах Академического" на стенде ГК "Кортрос" на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Организаторы стенда сообщили, что в продажу эти ароматы выпускать не будут, однако в дальнейшем могут использовать при подборе и продаже квартир. Но сегодня и завтра их можно получить абсолютно бесплатно. Достаточно приехать в "Екатеринбург-ЭКСПО" на Форум 100+ TechnoBuild (не забыть с собой паспорт), найти стенд "Кортрос" в первом павильоне и попытаться отгадать, к какому кварталу относится тот или иной аромат.

Акция "Запах Академического" на стенде ГК "Кортрос" на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Академический, Кортрос, 100+ TechnoBuild, запах


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