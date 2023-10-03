В Красноярском крае экс-вагнеровца подозревают в сожжении двух женщин

Два жестоких убийства произошли в разных регионах России, в обоих случаях подозреваемыми стали бойцы ЧВК "Вагнер".

В ночь на 3 октября в селе Ермаковском Красноярского края. Погибли две женщины: 68-летняя хозяйка дома и ее 35-летняя дочь. Спустя несколько часов полиция задержала 32-летнего экс-бойца ЧВК "Вагнер". Следствие подозревает, что он мог поджечь дом специально, при обыске у него нашли канистру. Мужчину доставили на допрос, передает Telegram-канал Baza.

Накануне в Липецке приехавший на побывку 31-летний вагнеровец жестоко избил жену и четырехлетнюю падчерицу, последняя от нескольких ударов по голове умерла. Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.