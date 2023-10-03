"Роскосмос" назвал вероятную причину аварии станции "Луна-25"

Наиболее вероятной причиной аварии станции "Луна-25" стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В ведомстве пояснили, что на прибор пришло слишком много команд, и он не выбрал из них наиболее приоритетные. В результате не был включен блок акселерометров, что не позволило вовремя выключить двигатель "Луны-25".

Напомним, миссия провалилась в августе: аппарат разбился о лунную поверхность, так и не совершив прилунения.

Бывший вице-премьер, глава Роскосмоса Юрий Борисов после аварии встретился с командой "Луны-25" и подчеркнул, что незавершенная миссия не ставит на "стоп" перспективы освоения Луны. "Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении", - сказал гендиректор госкорпорации. Он не исключил повторения миссии в 2025 или 2026 году.