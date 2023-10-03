Mash: ВСУ обстреляли завод "Монокристалл" в городе Шебекино

ВСУ с раннего утра обстреливают завод "Монокристалл" в городе Шебекино Белгородской области, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, зафиксировано семь прилетов. Как минимум один снаряд не разорвался.

"Монокристалл" — один из крупнейших мировых производителей синтетического сапфира, который используется в том числе в электронике.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ утром 3 октября обстреляли промышленную зону в Шебекино. По его словам, "снаряды легли на территорию промышленной зоны", пострадавших нет.